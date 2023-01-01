Хостинг, виртуальные и vds сервера по выгодным ценам

Сервис, который подстраивается под вас
Масштабируемое решение за 1 минуту на NVMe дисках
Мощные серверы с 1 Гбит каналом без учета трафика
Продукт в разработке
Продукт в разработке
Продукт в разработке
Продукт в разработке
Продукт в разработке
Продукт в разработке
Продукт в разработке
XELENT
Россия, г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 503, корп. 12
ЦОД введен в эксплуатацию в 2014 году Площадь ЦОД 3,2 Га Серверных стоек: 1476 шт.
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Россия, г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 503, корп. 12
ЦОД введен в эксплуатацию в 2014 году Площадь ЦОД 3,2 Га Серверных стоек: 1476 шт.
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VOLUME SOLUTIONS
Россия, г.Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 37
ЦОД введен в эксплуатацию в 2010 году Площадь ЦОД 923,3 кв.м Серверных стоек : 120 шт.
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Россия, г.Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 37
ЦОД введен в эксплуатацию в 2010 году Площадь ЦОД 923,3 кв.м Серверных стоек : 120 шт.
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Простая и интуитивно понятная панель управления — минимум времени при настройке инфраструктуры
Запуск за 1 минуту: виртуальный сервер готов к работе сразу после покупки
Ежемесячная оплата 750 ₽ / мес
оплачено до 8 Сентября 2021
оплачено до 8 Сентября 2021
Мы не перепродаем вычислительные ресурсы. Распоряжайтесь в полном объеме тем, за что заплатили. Все серверы соответствуют заявленным характеристикам.
Мы не ставим ограничений на исходящие/входящие объемы. Развивайте свой проект, не думая о лимитах
Вы сами выбираете условия и сроки обслуживания — меняйте их в зависимости от ситуации и платите за сервис только тогда, когда пользуетесь им.