Надежная IT-инфраструктура для проектов любого масштаба

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Надежная IT-инфраструктура для проектов любого масштаба

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info@ml.cloud8(800)600-81-31

Хостинг, виртуальные и vds сервера по выгодным ценам

Надежная IT-инфраструктура для проектов любого масштаба

Сервис, который подстраивается под вас

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Виртуальные серверы /с GPU

Масштабируемое решение за 1 минуту на NVMe дисках

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Выделенные серверы /с GPU

Мощные серверы с 1 Гбит каналом без учета трафика

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Удалённый рабочий стол

Продукт в разработке

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Облачные базы данных

Продукт в разработке

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Облачное хранилище

Продукт в разработке

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Кластеры Kubernetes

Продукт в разработке

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Iaas Cloud Public Cloud Private

Продукт в разработке

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DNS, CDN, Балансировщик нагрузки

Продукт в разработке

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Нейронные сети

Продукт в разработке

Дата центры

Санкт-Петербург

XELENT

Россия, г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 503, корп. 12

ЦОД введен в эксплуатацию в 2014 году Площадь ЦОД 3,2 Га Серверных стоек: 1476 шт.

Подробнее

Санкт-Петербург

Россия, г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 503, корп. 12

ЦОД введен в эксплуатацию в 2014 году Площадь ЦОД 3,2 Га Серверных стоек: 1476 шт.

Подробнее

Москва

VOLUME SOLUTIONS

Россия, г.Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 37

ЦОД введен в эксплуатацию в 2010 году Площадь ЦОД 923,3 кв.м Серверных стоек : 120 шт.

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Москва

Россия, г.Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 37

ЦОД введен в эксплуатацию в 2010 году Площадь ЦОД 923,3 кв.м Серверных стоек : 120 шт.

Подробнее

Управление проектом в пару кликов

Простая и интуитивно понятная панель управления — минимум времени при настройке инфраструктуры

Запуск за 1 минуту: виртуальный сервер готов к работе сразу после покупки

Ежемесячная оплата 750 ₽ / мес

оплачено до 8 Сентября 2021

оплачено до 8 Сентября 2021

Честный сервис —
правила хорошего тона

Хостинг без оверселлинга

Мы не перепродаем вычислительные ресурсы. Распоряжайтесь в полном объеме тем, за что заплатили. Все серверы соответствуют заявленным характеристикам.

Безлимитный трафик

Мы не ставим ограничений на исходящие/входящие объемы. Развивайте свой проект, не думая о лимитах

Помесячная или почасовая оплата — выбор за вами

Вы сами выбираете условия и сроки обслуживания — меняйте их в зависимости от ситуации и платите за сервис только тогда, когда пользуетесь им.